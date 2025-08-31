Main Menu

बल्लाह में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, घरों की दीवारें तोड़कर अंदर घुसा मलबा

Edited By Jyoti M, Updated: 31 Aug, 2025 04:51 PM

a large part of the hill collapsed in ballah

हिमाचल डेस्क। विस क्षेत्र जवाली के कोटला में, रविवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। बारिश के कारण बल्लाह की पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिसका मलबा पास के घरों में घुस गया। मलबा इतनी तेज़ी से आया कि घरों की दीवारें तोड़कर अंदर तक भर गया, जिससे घर का सारा सामान और घरेलू वस्तुएँ मलबे के नीचे दब गईं।

यह एक बड़ी राहत की बात थी कि यह घटना सुबह के समय हुई। अगर यह पहाड़ी रात में टूटती, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि उस समय लोग अपने घरों के अंदर सो रहे होते। घटना के बाद, प्रभावित परिवारों ने तुरंत अपने घर खाली कर दिए और सुरक्षित स्थानों पर, अन्य लोगों के घरों में शरण ली।

इस भारी बारिश का असर केवल घरों तक ही सीमित नहीं रहा। कोटला से गुजरने वाला पठानकोट-मंडी फोरलेन भी बीच से फट गया और उस स्थान पर भारी मात्रा में पानी भर गया, जिससे यातायात बाधित हुआ।

घटना की जानकारी मिलते ही, पंचायत प्रधान ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि वे इस आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करें ताकि वे अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला सकें और अपने घरों की मरम्मत करा सकें।

