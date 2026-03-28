कुल्लू में सरिया फेंकते समय मजदूर के साथ हुआ हादसा... अचानक कपड़ों में लगी आग

Edited By Jyoti M, Updated: 28 Mar, 2026 03:42 PM

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकर्ण घाटी के चोज क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ एक निर्माणाधीन मकान में काम करते समय एक मजदूर बिजली की हाई-वोल्टेज तारों की चपेट में आ गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और घायल मजदूर को...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकर्ण घाटी के चोज क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ एक निर्माणाधीन मकान में काम करते समय एक मजदूर बिजली की हाई-वोल्टेज तारों की चपेट में आ गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और घायल मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है।

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना फागनू राम नामक व्यक्ति के घर पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान हुई। वहां काम कर रहा नेपाली मूल का मजदूर, जिसका नाम राजू बताया जा रहा है, मकान की ऊपरी मंजिल से लोहे का सरिया (Iron Rod) नीचे फेंक रहा था। इसी दौरान सरिया पास से गुजर रही बिजली की तारों से टकरा गया। लोहे के जरिए करंट तेजी से राजू के शरीर में फैल गया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके कपड़ों में आग लग गई।

बचाव और उपचार

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाई और उसे रेस्क्यू कर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरी पहुँचाया। राजू की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर कर दिया है। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं।

पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा पर सवाल

घटना की सूचना मिलते ही मणिकर्ण पुलिस ने मौके पर पहुँचकर जांच शुरू कर दी है। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शुरुआती जांच में लापरवाही की बात सामने आ रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों (Safety Standards) का पालन किया गया था या नहीं।