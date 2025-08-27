Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सावधान! हिमाचल में इतने दिन बरसेंगे बादल...बिलासपुर में भरभराकर गिरा मकान

सावधान! हिमाचल में इतने दिन बरसेंगे बादल...बिलासपुर में भरभराकर गिरा मकान

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Aug, 2025 12:30 PM

caution clouds will rain in himachal for so many days

हिमाचल प्रदेश में दो दिनों की भारी बारिश के बाद बुधवार को मौसम साफ हो गया, लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। बिलासपुर जिले के मंझेड़ गांव में एक मकान गिर गया, जबकि बिलासपुर शहर के धौलरा सेक्टर में एक शौचालय भी ढह गया। भूस्खलन और बाढ़ के...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में दो दिनों की भारी बारिश के बाद बुधवार को मौसम साफ हो गया, लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। बिलासपुर जिले के मंझेड़ गांव में एक मकान गिर गया, जबकि बिलासपुर शहर के धौलरा सेक्टर में एक शौचालय भी ढह गया। भूस्खलन और बाढ़ के कारण राज्य में कई सड़कें बंद हैं, और कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी रुक गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल में 2 सितंबर तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। 29 से 31 अगस्त के लिए भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है, जबकि 27-28 अगस्त और 1-2 सितंबर के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार और प्रशासन राहत कार्यों में लगे हुए हैं, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!