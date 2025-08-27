सावधान! हिमाचल में इतने दिन बरसेंगे बादल...बिलासपुर में भरभराकर गिरा मकान

हिमाचल प्रदेश में दो दिनों की भारी बारिश के बाद बुधवार को मौसम साफ हो गया, लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। बिलासपुर जिले के मंझेड़ गांव में एक मकान गिर गया, जबकि बिलासपुर शहर के धौलरा सेक्टर में एक शौचालय भी ढह गया। भूस्खलन और बाढ़ के...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में दो दिनों की भारी बारिश के बाद बुधवार को मौसम साफ हो गया, लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। बिलासपुर जिले के मंझेड़ गांव में एक मकान गिर गया, जबकि बिलासपुर शहर के धौलरा सेक्टर में एक शौचालय भी ढह गया। भूस्खलन और बाढ़ के कारण राज्य में कई सड़कें बंद हैं, और कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी रुक गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल में 2 सितंबर तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। 29 से 31 अगस्त के लिए भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है, जबकि 27-28 अगस्त और 1-2 सितंबर के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार और प्रशासन राहत कार्यों में लगे हुए हैं, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके।