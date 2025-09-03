Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: किन्नौर के वांगतु में फिर बरपा कहर, पहाड़ों से गिरी चट्टानाें ने कुचल डाले 6 वाहन, 6 लाेग घायल

Himachal: किन्नौर के वांगतु में फिर बरपा कहर, पहाड़ों से गिरी चट्टानाें ने कुचल डाले 6 वाहन, 6 लाेग घायल

Edited By Vijay, Updated: 03 Sep, 2025 12:34 PM

many vehicles were crushed by rocks falling from the mountains

जिला किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पर वांगतू के पास मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में चट्टानें गिरने से 6 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक चालक सहित 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार शोल्टू स्थित...

रिकांगपिओ (रिपन): जिला किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पर वांगतू के पास मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में चट्टानें गिरने से 6 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक चालक सहित 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार शोल्टू स्थित अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। इसी कारण कई वाहन चालक अपने ट्रक व अन्य वाहन सड़क किनारे खड़ा कर मार्ग के खुलने का इंतजार कर रहे थे।

रात करीब 10 बजे वांगतू के पास पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें नीचे खड़े 6 ट्रक चपेट में आ गए। इस दौरान एक टैंकर चालक व उत्तर प्रदेश के 5 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दाैरान माैके पर अफरा-तफरी मच गई। कई लोग समय रहते भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस व होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे और घायलों को जेएसडब्ल्यू अस्पताल शोल्टू पहुंचाया, साथ ही वहां पर क्षतिग्रस्त ट्रकों व आसपास  इलाके में सर्च अभियान चलाकर अन्य लोगों की तलाश भी की गई, लेकिन कोई और हताहत नहीं मिला। बता दें कि बीते कल भी इसी जगह पर पहाड़ी से अचानक गिरी चट्टानाें ने 5 वाहनाें काे नुक्सान पहुंचाया था।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!