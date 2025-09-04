Himachal: ई-बसों के संचालन के लिए प्रदेश भर में स्थापित होंगे 53 ई-चार्जिंग स्टेशन : अग्निहोत्री

हिमाचल में इलैक्ट्रिक बसों के सफल संचालन को लेकर प्रदेश भर में 53 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। यह जानकारी वीरवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी।

शिमला (राजेश): हिमाचल में इलैक्ट्रिक बसों के सफल संचालन को लेकर प्रदेश भर में 53 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। यह जानकारी वीरवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी द्वारा 327 इलैक्ट्रिक बसों की खरीद की गई है। इनमें 297 टाइप-1 और 30 टाइप-3 के सुचारू संचालन के लिए 53 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन तथा अन्य अधोसंरचना के विकास के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से 110.95 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्राप्त हुई है।

चार्जिंग स्टेशन के लिए 80 संभावित स्थलों का सर्वेक्षण

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत 80 संभावित स्थलों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 46 स्थानों का चयन किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर 34 स्थानों में ई.चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

इन स्थानों पर स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन

शिमला लोकल वर्कशॉप, ठियोग बस स्टैंड, नूरपुर, फतेहपुर, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, हमीरपुर वर्कशॉप, हमीरपुर बस स्टैंड, नादौन बस स्टैंड, नया इलैक्ट्रिक डिपो नादौन, ऊना, बंगाणा, अम्ब, बिलासपुर, घुमारवीं, सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, मंडी वर्कशॉप, अर्की, परवाणु, नालागढ़, नाहन, पांवटा साहिब, रेणुका जी, कुल्लू, मनाली, चम्बा, भरमौर, डल्हौजी, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, रिकांगपिओ और केलांग में स्टेशन स्थापित होंगे।

चार्जिंग स्टेशनों के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड करेगा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चार्जिंग स्टेशनों के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा, जबकि सिविल कार्यों की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपी जाएगी। यह कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा ताकि ई-बसों के पहले बेड़े के आने से पूर्व आवश्यक तैयारियां पूरी हो सकें।