Bilaspur: बरमाणा में हमीरपुर का युवक चरस के साथ गिरफ्तार, जानें पुलिस ने कैसे धरा आराेपी

बिलासपुर (बंशीधर): नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बरमाणा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने अलसू पुल के पास गश्त के दौरान 332.56 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस काे यह सफलता बीती रात गश्त के दाैरान मिली है।
जानकारी के अनुसार पुलिस जब अलसू पुल के समीप पहुंची तो वहां एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता नजर आया। उसकी गतिविधियों पर संदेह होने पर पुलिस ने युवक को रोका और उससे पूछताछ की। शुरू में युवक गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि उसने पास ही सड़क किनारे पैरापिट के साथ लगती झाड़ियों में एक बैग छिपा रखा है, जिसमें चरस है।
पुलिस टीम तुरंत झाड़ियों में छुपाए गए बैग काे बरामद किया। बैग खोलने पर उसमें 332.56 ग्राम चरस पाई गई। इस पर पुलिस ने मौके पर ही युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक की पहचान 23 वर्षीय कुमार निवासी गांव समोह, डाकघर बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर के रूप में की गई है।
बरामद चरस को कब्जे में लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बरमाणा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जा सके।
डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि जिले के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि को तुरंत जांच के दायरे में लिया जा रहा है।