Bilaspur: कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर स्कूटी से चिट्टा बरामद, मंडी के 2 युवक गिरफ्तार

थाना सदर पुलिस टीम ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान स्कूटी सवार 2 युवाओं काे चिट्टे सहित काबू किया है।

बिलासपुर (बंशीधर): थाना सदर पुलिस टीम ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान स्कूटी सवार 2 युवाओं काे चिट्टे सहित काबू किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गत रात मंडी-भराड़ी चौक के पास नाका लगाया हुआ था और यहां से गुजरने वाले सभी वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान कीरतपुर की ओर से एक स्कूटी (एचपी 76-2337) आती दिखाई दी, जिस पर दो युवक सवार थे। पुलिस ने स्कूटी को रोककर उसकी तलाशी ली तो 2.53 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

अभियान के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राकेश कुमार पुत्र सुरेंद्र पाल निवासी महैड, टांडू, तहसील सदर, जिला मंडी और अजय कुमार पुत्र भवनेश्वर सिंह निवासी बल्ह-टिक्कर, तहसील पधर, जिला मंडी के रूप में हुई। दोनों युवकों के खिलाफ थाना सदर में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। यह गिरफ्तारी नशा तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान की सफलता है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि उनके नैटवर्क का पता लगाया जा सके। एएसपी ने आम जनता से भी अपील की है कि वे नशे की तस्करी और सेवन के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि क्षेत्र में इस खतरे को कम किया जा सके।