  • Bilaspur: घर से कॉपी लेने निकले मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार, आरोपी गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2025 04:49 PM

limits of cruelty crossed with a minor who went to a shop to buy a copy

थाना शाहतलाई के तहत आने वाले जड्डू में एक नाबालिग के साथ कुकर्म किए जाने का मामला सामने आया है।

बिलासपुर (बंशीधर): थाना शाहतलाई के तहत आने वाले जड्डू में एक नाबालिग के साथ कुकर्म किए जाने का मामला सामने आया है। इस बारे पीड़ित के पिता ने थाना शाहतलाई में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि गत दिवस वह अपने माता-पिता को लेकर एम्स बिलासपुर गया था तथा उसके 3 बच्चे घर पर थे। उसका बेटा गत दिवस कॉपी लेने के लिए दुकान गया था।

जब उसका बेटा रास्ते से जा रहा था तो गांव के ही एक युवक ने उसे घेर लिया और एक बार नाले में ले जाकर और दूसरी बार झाड़ियों में कुकर्म किया। शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने उसके बेटे को इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। एएसपी शिव चौधरी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि थाना शाहतलाई में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।

 

 

