Bilaspur: 16.6 ग्राम चिट्टे सहित युवक गिरफ्तार

घुमारवीं (जम्वाल): विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं के अंतर्गत नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को आज एक और सफलता हाथ लगी है। थाना घुमारवीं की टीम ने गांव भदरोग के एक युवक से 16.6 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान कैलाश कुमार (27) पुत्र कश्मीर सिंह निवासी गांव भदरोग, डाकघर नसवाल, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। घुमारवीं थाना पुलिस टीम कलरी के पास गश्त कर रही थी कि इस दौरान युवक की गतिविधियों पर शक हुआ तो युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से प्रतिबंधित नशे का पदार्थ चिट्टा बरामद किया गया। इसके बाद युवक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। घुमारवीं थाना में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और गहन छानबीन की जा रही है।
डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। आरोपी से यह भी पूछताछ की जा रही है कि वह यह नशा कहां से लाता था और किन लोगों को इसकी आपूर्ति करता था। उन्होंने कहा कि नशे के नैटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है और युवाओं को इस बुराई से बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।