Bilaspur: फॉयल पेपर में लिपटी 32 पुड़ियों में मिला चिट्टा, युवक गिरफ्तार

बिलासपुर (बंशीधर): बरमाणा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए एक युवक को 4.34 ग्राम चिट्टे (हैरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है। यह घटना उस समय सामने आई जब पुलिस की एक टीम नियमित गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार बरमाणा थाना की एक टीम धार क्षेत्र में ट्रक पार्किंग के पीछे नाले की ओर पैदल गश्त कर रही थी। इसी दौरान उसकी नजर एक युवक पर पड़ी, जो संदिग्ध रूप से इधर-उधर घूम रहा था। जैसे ही पुलिस ने उससे पूछताछ करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश की ताे युवक घबरा गया और उसने अपनी पैंट की दाहिनी जेब से एक पैकेट को जमीन पर फैंक दिया।
पुलिस ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए युवक को काबू और फैंके गए पैकेट की तलाशी शुरू की। जब पुलिस ने पैकेट को बरामद कर उसकी जांच की तो उसमें एक पारदर्शी पॉलिथिन में लिपटी फॉयल पेपर मिली, जिसमें 32 छोटी-छोटी पुड़ियों में कुल 4.34 ग्राम चिट्टा (हैरोइन) था। पूछताछ के दौरान युवक ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप रहा, जिसके बाद पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान 28 वर्षीय विपिन कुमार निवासी सोलग जुरासी, डाकघर डोबा, तहसील सदर व जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
बिलासपुर के डीएसपी मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बरमाणा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि नशीले पदार्थ को भी जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी इस नशीले पदार्थ को कहां से लाया और इसे कहां सप्लाई करने की योजना थी। डीएसपी ने यह भी बताया कि पुलिस नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और सख्त करेगी ताकि क्षेत्र में नशे के काराेबार को पूरी तरह रोका जा सके।