Bilaspur: किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, 19 परिवारों की फसल तबाह

बिलासपुर (बंशीधर): इस वर्ष हो रही भारी बरसात से जहां आमजन का जीवन अस्त-व्यस्त होकर रह गया है, वहीं किसानों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। बिलासपुर जिले के काहली गांव के करीब 19 परिवारों की टमाटर की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। बारिश और धूप की कमी के कारण टमाटर के पौधे सड़न रोग की चपेट में आ गए, जिससे किसानों की आमदनी आधी रह गई। गांव के किसान मंगल सिंह, हरि दास, कृष्णु राम, नारायण सिंह, रूप लाल, पुनीत व मनोज ने बताया कि उन्हें इस सीजन में बेहतर पैदावार की उम्मीद थी। किसानों के मुताबिक शुरुआत में लुधियाना और दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर के अच्छे भाव मिले लेकिन भारी बारिश के कारण पौधे नष्ट हो गए जिससे समय पर उचित पैदावार नहीं हो पाई तथा बाद में बाजार में रेट भी गिर गए।

किसानों के अनुसार वर्ष 2023 में टमाटर की खेती से उन्हें करीब 60 लाख रुपए की आय हुई थी, वहीं 2024 में यह घटकर 40 लाख रुपए रही। शुरूआत में अच्छे रेट मिलने से उम्मीद थी कि इस बार कमाई अच्छी होगी लेकिन इस साल कड़ी मेहनत के बावजूद किसानों की कुल कमाई केवल 20 लाख रुपए तक सिमट गई है। गांव में कुछ किसानों ने शिमला मिर्च की खेती भी की थी, जिन्हें 50 से 55 रुपए प्रति किलो भाव मिला और इससे उन्हें फायदा हुआ है, लेकिन शिमला मिर्च का उत्पादन केवल ट्रायल के तौर पर किया था।

हालांकि अब किसान फूलगोभी की फसल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगातार बरसात के कारण न तो खेत तैयार हो पा रहे हैं और न ही पनीरी ही लग पा रही है। इससे किसान आने वाले सीजन के भी प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं। बता दें कि जायका परियोजना के तहत इस गांव के लिए उठाऊ सिंचाई योजना बनाई गई है, जिसके माध्यम से कूहलों से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। खेतों में पानी लगने के बाद किसानों ने नकदी फसलों का उत्पादन शुरू किया था।

बलदेव ठाकुर प्रधान कृषक किसान विकास समिति काहली का कहना है कि बारिश से टमाटर की आधी से ज्यादा फसल खराब हो गई है, जिससे किसानों को खासा नुक्सान हुआ है। इस बार केवल 20 लाख के टमाटर ही बिक पाए हैं। फूलगोभी भी लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बारिश के कारण इसके लिए खेत पूरी तरह तैयार नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण अगली फसल के भी प्रभावित होने की संभावना है।