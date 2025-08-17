Bilaspur: मिक्सचर मशीन बिगड़ी ताे मुंशी ने बुला लिया मैकेनिक, फिर हाे गया ये दर्दनाक हादसा

झंडूता विधानसभा क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां एक मोटर मैकेनिक की मिक्सचर मशीन काे ठीक करते समय हुई दुर्घटना में जान चली गई।

बरठीं (मुकेश): झंडूता विधानसभा क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां एक मोटर मैकेनिक की मिक्सचर मशीन काे ठीक करते समय हुई दुर्घटना में जान चली गई। मृतक की पहचान संजीव कुमार (45) पुत्र लेख राम, निवासी बलोह डाकघर बाड़ी मझेड़वा, तहसील घुमारवीं व जिला बिलासपुर के रूप में की गई है।

जानकारी के अनुसार संजीव कुमार बरठीं के पास स्थित संतोषी माता मंदिर के नजदीक मोटर मैकेनिक का काम करता था। बीते दिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भल्लू से बलघाड़ सड़क मार्ग पर डंगा निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान संगास्वीं-2 के समीप लगाई मिक्सचर कंक्रीट मशीन अचानक खराब हो गई। मौके पर मौजूद मुंशी गौतम शर्मा ने मशीन की मुरम्मत के लिए संजीव कुमार को बुलाया।

बताया जा रहा है कि जब संजीव कुमार मशीन को दुरुस्त कर रहा था तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे जा गिरा। गिरते ही उसकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। हादसे के तुरंत बाद उसे बरठीं अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने जानकारी दी कि मृतक का पोस्टमार्टम नागरिक अस्पताल घुमारवीं में करवाने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। थाना तलाई पुलिस ने इस हादसे का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।