Himachal: शिक्षण संस्थानों में 3100 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी : राेहित

बिलासपुर (बंशीधर): जिला स्तरीय 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला बिलासपुर में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यातिथि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड व एनसीसी की टुकड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में शिक्षण संस्थानों में 6 हजार पद भरे गए हैं और 3100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। एनएएस 2025 सर्वेक्षण में हिमाचल की रैंकिंग 21वें से बढ़कर 5वें स्थान पर पहुंची है। असर रिपोर्ट में भी हिमाचल के बच्चों का पढ़ाई स्तर देश में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है।

पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है। कलस्टर स्कूल बनाए जा रहे हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। साथ ही शिक्षा में ए.आई, डेटा साइंस और बागवानी जैसे नए विषय जोड़े गए हैं। सरकार ने किसानों व बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए मक्की, गेहूं और हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्रों ने देशभक्ति गीत, भांगड़ा, गिद्दा और बिलासपुरी गिद्दा प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया।

इन्हें मिला सम्मान :

इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी संगठन की अध्यक्षा प्रेमी देवी, स्वतंत्रता सेनानी छोटा राम की पत्नी प्रेमी, स्वतंत्रता सेनानी देवी राम के पुत्र प्रेमलाल, स्वतंत्रता सेनानी गांधी राम के पुत्र राजकुमार को भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिक कल्याण समिति अध्यक्ष अमरनाथ धीमान, केके फाऊंडेशन अध्यक्ष केके कश्यप, किक बॉक्सिंग खिलाड़ी अखिल कुमार, गौवंश सेवा में योगदान देने वाले सुनील कुमार, आराधना स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष वंदना कुमारी, नेहा मानव समिति सदस्य पवन बरुर, थाईलैंड में आयोजित अंडर-16 पुरुष वॉलीबाल चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता शब्द गौतम, चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय काेर्फबॉल चैंपियनशिप प्रतिभागी रिद्धिमा जसवाल, 150 से अधिक बार रक्तदान करने वाले सुशील पुंडीर, मोक्ष धाम में निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध करवाने वाले समाजसेवी राजकुमार सोनी, दंत चिकित्सक प्रशांत अचार्य, उपायुक्त कार्यालय के संदीप ठाकुर, रवि कुमार, सुरेंद्र कुमार, फोरमैन मस्तराम चौधरी, फोरमैन सुखराम ठाकुर, दिनेश कुमार, नगर परिषद बिलासपुर के जेई मोहित शर्मा, कनिष्ठ सहायक वासुदेव शर्मा, सहायक उप-निरीक्षक दिनेश कुमार व संतोष कुमार, मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार, सतीश कुमार, केवल ठाकुर, संजिव संतराम, मंगल सिंह, महिला आरक्षी अनिता कुमारी, उपायुक्त कार्यालय की अमरजीत कौर, नगर परिषद बिलासपुर के दीपक कुमार, सरोज, उदय सिंह, आदर्श कल्याण, चेतन राजकुमार, मोहित कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर विधायक रणधीर शर्मा, विधायक जीत राम कटवाल, विधायक त्रिलोक जम्वाल, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, डीसी बिलासपुर राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, नगर परिषद बिलासपुर के अध्यक्ष कमल गौतम, सहकारी बैंक के निदेशक सुनील शर्मा, संदीप संख्यान व जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा भी मौजूद रहे।