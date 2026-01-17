Main Menu

Himachal: घर से नशे का कारोबार चला रही थी महिला, 5 साल बाद ऐसे हुई गिरफ्तार, मंडी से जुड़े तार

Edited By Vijay, Updated: 17 Jan, 2026 05:19 PM

woman smuggler arrested with hashish

कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के तहत पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने हसोल (चौकाठ) गांव में छापेमारी कर एक 42 वर्षीय महिला को 152 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है।

ज्वालामुखी (नितेश): कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के तहत पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने हसोल (चौकाठ) गांव में छापेमारी कर एक 42 वर्षीय महिला को 152 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। महिला पिछले 4-5 वर्षाें से अपने घर से ही नशे का यह अवैध कारोबार चला रही थी, लेकिन अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ी है।

गुप्त सूचना पर पुलिस की दबिश
मामले की पुष्टि करते हुए एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि ज्वालामुखी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हसोल गांव में मीरा देवी (42) पत्नी अश्वनी कुमार द्वारा चरस की खरीद-फरोख्त की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और महिला के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस ने घर से 152 ग्राम चरस और कुछ नकदी बरामद की। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

नवम्बर माह से पुलिस के रडार पर थी महिला
सूत्रों के मुताबिक पुलिस बीते वर्ष नवम्बर माह से ही महिला की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए थी। महिला काफी समय से पुलिस को चकमा दे रही थी, लेकिन शनिवार को पुलिस ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि महिला का पति दिहाड़ी मजदूरी करता है, लेकिन महिला पिछले 5 वर्षाें से इस धंधे में संलिप्त थी।

महिला के मायके से जुड़ रहे नशे के तार
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला का मायका मंडी जिले में स्थित है। पुलिस को शक है कि वह नशे की यह खेप मंडी से ही ज्वालामुखी लेकर आती थी और यहां स्थानीय स्तर पर बेचती थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चरस का मुख्य सप्लायर कौन है और यह खेप किसे पहुंचाई जानी थी। इसके लिए महिला का मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

अवैध संपत्ति पर भी चल सकता है डंडा
चरस के साथ गिरफ्तारी के बाद अब महिला की आर्थिक कुंडली भी खंगाली जाएगी। पुलिस बीते 5 वर्षों में महिला द्वारा अर्जित की गई संपत्ति और बैंक लेन-देन की जांच करेगी। यदि जांच में यह पाया गया कि संपत्ति नशे के कारोबार से बनाई गई है तो पुलिस उसे जब्त (अटैच) करने की कार्रवाई भी कर सकती है।

एसपी ने लाेगाें से की ये अपील
एसपी देहरा मयंक चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि नशा न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता से आह्वान किया है कि वे अपने क्षेत्र में नशा बेचने वालों की सूचना बेझिझक पुलिस को दें, ताकि समाज को इस बुराई से मुक्त कराया जा सके।

