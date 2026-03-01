Main Menu

  • Himachal: कांगड़ा एयरपोर्ट पर फंसे विदेशी पर्यटक, दिल्ली से फ्लाइट कैंसिल

Himachal: कांगड़ा एयरपोर्ट पर फंसे विदेशी पर्यटक, दिल्ली से फ्लाइट कैंसिल

Edited By Kuldeep, Updated: 01 Mar, 2026 10:01 PM

सराईल-ईरान विवाद और खाड़ी देशों पर हमले की वजह से हवाई उड़ानें बाधित हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पर विदेशी पर्यटक फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी फ्लाइट दिल्ली से कैंसिल हो चुकी है।

धर्मशाला (ब्यूरो): इसराईल-ईरान विवाद और खाड़ी देशों पर हमले की वजह से हवाई उड़ानें बाधित हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पर विदेशी पर्यटक फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी फ्लाइट दिल्ली से कैंसिल हो चुकी है। ऐसे में पर्यटक फिलहाल कांगड़ा में ही इंतजार कर रहे हैं कि कब हवाई सेवाएं शुरू होंगी और कब वे अपने देश पहुंच पाएंगे। इसराईली टूरिस्ट जेला ने कहा कि उन्हें आज सुबह इसराईल जाना था, लेकिन मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए वह अभी यहीं पर रह रही हैं, जब तक कि उन्हें घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि वह बस यही मनोकामना कर सकती हैं कि पूरी इंसानियत एक है और गहरी दुआ शांति के लिए है।

