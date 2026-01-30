Main Menu

VIDEO: माल रोड पर टहलते दिखे विक्रमादित्य सिंह, फैन ने फोटो खिंचवाने के लिए की मांग तो पत्नी अमरीन बनी खुद photographer

Edited By Jyoti M, Updated: 30 Jan, 2026 12:55 PM

video vikramaditya singh was seen strolling on mall road

कभी-कभी सादगी ही सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। ऐसा ही एक दृश्य हाल ही में शिमला के माल रोड पर देखने को मिला, जब विक्रमादित्य सिंह अपनी धर्मपत्नी डॉ. अमरीन सिंह के साथ सायंकालीन भ्रमण पर निकले थे।

शिमला, (ब्यूरो): कभी-कभी सादगी ही सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। ऐसा ही एक दृश्य हाल ही में शिमला के माल रोड पर देखने को मिला, जब विक्रमादित्य सिंह अपनी धर्मपत्नी डॉ. अमरीन सिंह के साथ सायंकालीन भ्रमण पर निकले थे। बिना किसी औपचारिकता और सुरक्षा घेरे के दोनों आम लोगों की तरह माल रोड पर टहलते नजर आए। 

इस दौरान उनका एक प्रशंसक उनके पास और विनम्रतापूर्वक उनके साथ फोटो खिंचवाने का आग्रह किया। विक्रमादित्य सिंह ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। प्रशंसक ने अपना मोबाइल फोन फोटो के लिए डा. अमरीन सिंह को सौंप दिया। इस दौरान विशेष बात यह रही कि उस समय उनके साथ कोई पी.एस.ओ. या सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे, फिर भी पूरे माहौल में सहजता और विश्वास साफ झलक रहा था।

डा. अमरीन कौर ने पूरी सरलता के साथ प्रशंसक की फोटो खींची, वहीं विक्रमादित्य सिंह आम नागरिक की तरह खड़े होकर कैमरे की ओर मुस्कुराते रहे। इस छोटे से पल ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। लोगों ने इस दृश्य को सार्वजनिक जीवन में सादगी, विनम्रता और जनसंपर्क का जीवंत उदाहरण बताया।

