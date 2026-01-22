Shimla: 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र परेड में दिखेगी हिमाचल की झांकी

गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा मंत्रालय ने देश के 17 राज्यों की झांकियों का चयन किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की झांकी भी सम्मिलित है।

शिमला (ब्यूरो): गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा मंत्रालय ने देश के 17 राज्यों की झांकियों का चयन किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की झांकी भी सम्मिलित है। भाषा एवं संस्कृति विभाग की निदेशक रीमा कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की झांकी स्वतंत्रता का मंत्र-वंदे मातरम् के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सैनिक वीरता पुरस्कार विजेता वीरों की भूमि पर आधारित है, जो कर्त्तव्य पथ नई दिल्ली में प्रदर्शित की जाएगी और परेड का हिस्सा बनेगी। इस झांकी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की वीर परम्परा, देशभक्ति की भावना तथा प्रदेश के रणबांकुरों की गौरवशाली गाथा को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाए‌गा।

झांकी में वंदे मातरम् के साथ मातृभूमि के प्रति समर्पण, बलिदान एवं राष्ट्र प्रेम की भावना को सजीव रूप में दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री भाषा एवं संस्कृति विभाग मुकेश अग्निहोत्री के दिशा-निर्देश और सचिव भाषा संस्कृति हिप्र सरकार राकेश कंवर के मार्गदर्शन में इस झांकी का चयन संभव हो पाया है। इस झांकी के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है और 24 जनवरी तक उसे कर्त्तव्य पथ पर परेड में शामिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को सौंप दिया जाएगा।