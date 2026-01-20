Main Menu

समस्त पंचायतों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता: विक्रमादित्य सिंह

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Jan, 2026 05:16 PM

himachal providing facilities to all panchayats is a priority for the government

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया जारी है। पुराने पंचायत भवनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है और जहां-जहां नए पंचायत भवन बनाये जा रहे हैं, उन्हें एक मुश्त राशि...

शिमला। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया जारी है। पुराने पंचायत भवनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है और जहां-जहां नए पंचायत भवन बनाये जा रहे हैं, उन्हें एक मुश्त राशि स्वीकृत करके एकरूप डिजाइन एवं पैटर्न पर निर्मित कर क्षेत्र के लोगों को एक ही छत के नीचे पंचायत से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। विक्रमादित्य सिंह 1.14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए गए ग्राम पंचायत कोट के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए जानकारी दे रहे थे।

उन्होंने कोट पंचायत क्षेत्र के लोगों तथा पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत के नवनिर्मित भवन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायत घर क्षेत्र के लोगों की सेवा का मध्यांतर होता है। पंचायत घर से ही क्षेत्र के विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार होती है और उन योजनाओं को अमलीजामा भी पहनाया जाता है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पंचायतों में सुविधाओं की बहुत कमी महसूस होती थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वाई. एस. परमार और वीरभद्र सिंह की सरकारों के दौरान पंचायतों को सुदृढ़ करने और महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रक्रिया आरंभ की गई और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप आज अधिकतर पंचायतें सशक्त हुई हैं तथा महिलाएं संगठित होकर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं।

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 6-7 नई पंचायतें बनी हैं और उनके नए पंचायत भवन बनकर तैयार हो गए हैं। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण बसंतपुर खंड के अधीन सिर्फ एक पंचायत का भवन नहीं बन पा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को नए भवन मिलने से पंचायत प्रतिनिधियों को तो सुविधा मिलती ही है और साथ ही क्षेत्र के लोगों को बैठने व अपनी बात रखने का पर्याप्त मंच मिलता है।

फोरलेन निर्माण से आ रही समस्याओं को दूर करने के दिए निर्देश

और ये भी पढ़े

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में फोरलेन निर्माण से प्रभावित ग्रामीणों के हितों की रक्षा करना उनका दायित्व है। सदियों से चल रहे पौराणिक पेयजल स्त्रोतों, मकान में आई दरारों, प्रभावित रास्तों के पुनः निर्माण, बिजली एवं पानी की व्यवस्था को दुरूस्त रखने तथा किसानों बागवानों को खेती में आ रही दिक्कतों को खत्म करने व सिंचाई योजनाओं को लगातार संचालित रखने के लिए समय-समय पर फोरलेन अधिकारियों के साथ मिलकर निरीक्षण व बैठकें की जा रही हैं और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि ग्रामीणों की समस्याओं का निश्चित समय अवधि के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह फोरलेन निर्माण इस क्षेत्र के ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण कर किया जा रहा है, इसलिए फोरलेन अधिकारियों को एमओयू के आधार पर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए निर्देश दिए हैं।  

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोट पंचायत के लिए पिछले तीन सालों के दौरान 21 कार्यों के लिए 24 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि 6.5 करोड़ रुपए खर्च कर विधायक प्राथमिकता के तहत चौरी घाटी-यान संपर्क सड़क बनाई गई है जो फोरलेन निर्माण के कारण प्रभावित हुई है, उसे ठीक करने के लिए फोरलेन प्रबंधन को कहा गया है। उन्होंने कहा कि शोघी से साधुपुल वाया कनेची ओहर संपर्क सड़क को नाबार्ड के तहत निर्मित किया जाएगा, जिसके लिए डीपीआर सहित सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से इस क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए स्वीकृत करवाई गई है, जिसकी डीपीआर संबंधित अधिकारियों को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 

ओपन जिम और लाइब्रेरी का किया जायेगा निर्माण 

उन्होंने कहा कि नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए इस इलाके में एक ओपन जिम का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने युवाओं तथा पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह पंचायत क्षेत्र में जिम स्थापित करने के लिए जमीन तलाश करें ताकि ओपन जिम का निर्माण शीघ्र किया जा सके। उन्होंने कहा कि शोघी क्षेत्र में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी ताकि स्थानीय शिक्षित युवाओं को एकांत में बेहतर पढ़ाई का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि शोघी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य जारी है, जिस पर पहले 6.5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं लेकिन ट्रॉमा सेंटर व अन्य मांगों को देखते हुए अब इस सेंटर पर 23 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं जिसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है।

कोट पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिए दिए 6 लाख 

स्थानीय ग्राम पंचायत कोट की प्रधान नेहा मेहता ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए पिछले पांच सालों में पंचायत क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी और कुछ समस्याएं भी रखी। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने पंचायत प्रधान द्वारा रखी गई मांगों एवं समस्याओं को शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कोट पंचायत क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 6 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।

कैबिनेट मंत्री ने “सरकार गांव की ओर” कार्यक्रम के तहत सुनी जनसमस्याएं

कैबिनेट मंत्री ने कोट पंचायत में “सरकार गांव की ओर” कार्यक्रम के तहत पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से अधिकतर समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि “सरकार गांव की ओर” कार्यक्रम प्रदेश सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं एवं मांगे उनके घर द्वार पर ही सुनी जाती हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वह अपनी समस्याओं और मांगों को निसंकोच होकर रखें ताकि उनका निवारण किया जा सके।

यह भी रहे उपस्थित

इस अवसर पर पूर्व विधायक सोहन लाल, जिला परिषद सदस्य संतोष शर्मा, बीडीसी सदस्य सुनीता ठाकुर, कैलाश फेडरेशन के निदेशक ललित शर्मा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रामकिशन शांडिल, पूर्व बीडीसी अध्यक्ष ईश्वर रोहाल, पीसीसी महासचिव देवेंद्र ठाकुर, अध्यक्षा महिला कांग्रेस निर्मला ठाकुर, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, पूर्व प्रधान हीरानंद शांडिल,  उपप्रधान कोट सोम मेहता, युवा अध्यक्ष अमित कोहली, बीडीओ टूटू बृजेश भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, श्याम ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर, जगजीत सिंह, श्रीकांत भारद्वाज, आसपास की पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम सुधार सभा कोट तथा कनेची के पदाधिकारी, विभिन्न युवक एवं महिला मंडल के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग उपस्थित रहे।

