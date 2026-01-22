शिमला में आधी रात को घर में टहलता नजर आया तेंदुआ, CCTV कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर; लोगों में डर का माहौल

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के नवबहार इलाके में बुधवार रात उस समय दहशत फैल गई, जब एक तेंदुआ रिहायशी मकान के भीतर घुस गया। घनी आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से स्थानीय लोग भयभीत हैं। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें...

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के नवबहार इलाके में बुधवार रात उस समय दहशत फैल गई, जब एक तेंदुआ रिहायशी मकान के भीतर घुस गया। घनी आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से स्थानीय लोग भयभीत हैं। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें तेंदुआ सीढ़ियों से चढ़ते हुए दूसरी मंजिल तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

दूसरी मंजिल में घूमता दिखा तेंदुआ

जानकारी के मुताबिक, घटना बुधवार रात करीब 11 बजकर 23 मिनट की है। यह मकान नंदिनी पठानिया का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, तेंदुआ बेहद शांत और बिना किसी घबराहट के चलता नजर आता है। वह कुछ देर तक दूसरी मंजिल पर घूमता है, लेकिन शिकार न मिलने पर आराम से नीचे उतरकर बाहर निकल जाता है। घटना के समय घर के सभी लोग अंदर ही मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि तेंदुए ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।

लोगों में डर का माहौल

बता दें कि नवबहार क्षेत्र चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है और यहां पहले भी सड़कों व रास्तों में तेंदुआ देखे जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। हालांकि, किसी रिहायशी मकान के भीतर तेंदुए के घुसने की यह पहली घटना बताई जा रही है। इस घटना के बाद खासकर देर रात तक काम से लौटने वाले लोगों में डर का माहौल है।

वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग

स्थानीय लोगों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और तेंदुओं की आवाजाही रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वह रात के समय घरों से बाहर न निकलें।



