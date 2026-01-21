Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल में मुस्लिम रेहड़ी वालों से बदसलूकी! जबरन लगवाए ‘जय श्रीराम’ के नारे, Viral Video ने मचाया हड़कंप

हिमाचल में मुस्लिम रेहड़ी वालों से बदसलूकी! जबरन लगवाए ‘जय श्रीराम’ के नारे, Viral Video ने मचाया हड़कंप

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Jan, 2026 05:33 PM

in shimla muslim street vendors were forcibly pressured to chant jai shri ram

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग बाजार में धार्मिक नारे को लेकर एक विवाद सामने आया है। दरअसल, एक युवक पर दूसरे समुदाय के व्यापारियों को कथित तौर पर ‘जय श्रीराम’ बोलने के लिए मजबूर करने, डराने और कारोबार बंद कराने की धमकी देने के...

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग बाजार में धार्मिक नारे को लेकर एक विवाद सामने आया है। दरअसल, एक युवक पर दूसरे समुदाय के व्यापारियों को कथित तौर पर ‘जय श्रीराम’ बोलने के लिए मजबूर करने, डराने और कारोबार बंद कराने की धमकी देने के आरोप लगे हैं। घटना के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर तनाव और नाराजगी का माहौल देखा जा रहा है।

वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक खुद ‘अस्सलाम वालेकुम’ कहते हुए दिखाई देता है और सामने मौजूद व्यापारियों से ‘जय श्रीराम’ बोलने को कहता है। आरोप है कि युवक बाजार में दुकानें चला रहे मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों को रोहिंग्या कहकर संबोधित करता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है। वीडियो में युवक पूरे ठियोग बाजार में घूमते हुए धार्मिक नारे लगाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जिन दो व्यापारियों से धार्मिक नारा बोलने को कहा गया, वे कथित तौर पर डर के कारण अपनी दुकानों के भीतर चले गए। हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसकी तत्काल जानकारी नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक शांति भंग करने का प्रयास बताया है।

जानें SHO ने क्या कहा?

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ठियोग थाना प्रभारी (SHO) श्याम तोमर ने बताया कि पुलिस के पास अभी तक इस संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, सोशल मीडिया के जरिए वीडियो की जानकारी मिली है और मामले की जांच की जा रही है। जय श्रीराम बोलने को बाध्य करने वाला युवक एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर भी बताया जा रहा है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!