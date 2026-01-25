Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पर्यटकों को सख्त हिदायत, कहा-देवभूमि की मर्यादा का करें सम्मान, न करें ऐसा काम

Himachal: मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पर्यटकों को सख्त हिदायत, कहा-देवभूमि की मर्यादा का करें सम्मान, न करें ऐसा काम

Edited By Vijay, Updated: 25 Jan, 2026 12:29 PM

minister issued strict warning to tourists said such acts will not be tolerated

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का स्वागत करते हुए उन्हें देवभूमि की मर्यादा और संस्कृति का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। मंत्री ने पर्यटकों से सभ्य आचरण की अपील की है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का स्वागत करते हुए उन्हें देवभूमि की मर्यादा और संस्कृति का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। मंत्री ने पर्यटकों से सभ्य आचरण की अपील की है। उन्हाेंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ आपत्तिजनक वीडियो पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिमाचल प्रदेश 'देवभूमि' है और यहां की संस्कृति के विपरीत किसी भी प्रकार की गतिविधि या हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर अशोभनीय हरकतों को समाज के लिए गलत संदेश बताते हुए उन्होंने पुलिस को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, उन्होंने पर्यटकों को आश्वस्त किया कि वे घबराएं नहीं, उनका प्रदेश में स्वागत है, लेकिन उनसे अपेक्षा है कि वे स्थानीय मर्यादाओं का सम्मान करें। बता दें कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक महिला का साड़ी उतार कर डांस करने का वीडियाे वायरल हुआ है, जिसे हिमाचल में शूट किया हुआ बताया गया है। 

बर्फबारी कृषि और बागवानी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी
उधर, लंबे समय से चल रहे सूखे के दौर के बाद हुई बर्फबारी को मंत्री ने राज्य की कृषि और बागवानी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी बताया है। वहीं दूसरी ओर भारी बर्फबारी के बाद बाधित हुई सड़कों को खोलने के लिए विभाग द्वारा युद्धस्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी सांझा की है। उन्हाेंने बताया कि इस बर्फबारी ने जनजीवन को भी खासा प्रभावित किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारी बर्फबारी के कारण प्रदेश भर में 1291 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं और 4800 बिजली ट्रांसफॉर्मर ठप्प पड़े हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है।

सड़क बहाली के लिए विभाग मुस्तैद
लोक निर्माण विभाग ने सड़कों को बहाल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए पहले ही समीक्षा बैठक कर योजना तैयार कर ली गई थी। प्रदेश भर में सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी, डोजर और स्नो ब्लोअर समेत कुल 385 मशीनें तैनात की गई हैं। एक विशेष मॉनिटरिंग सेल जमीनी स्तर से लगातार रिपोर्ट ले रहा है।  सड़कों की बहाली के लिए चरणबद्ध लक्ष्य तय किए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मशीनरी भी तैनात की जाएगी। मंत्री ने पर्यटकों और आम जनता से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!