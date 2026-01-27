Main Menu

  ट्रेन नहीं... प्लेटफॉर्म पर आई कार! चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन में घुसी हिमाचल नंबर की गाड़ी... देखें VIDEO

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Jan, 2026 04:22 PM

the vehicle from himachal entered the chandigarh railway station

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हर कोई दंग रह गया, जब एक अनियंत्रित ऑल्टो कार यात्रियों के बीच प्लेटफॉर्म पर फर्राटा भरने लगी। हिमाचल प्रदेश के नंबर (HP 22 E 4924) वाली इस गाड़ी ने स्टेशन के सुरक्षा घेरे को चकनाचूर करते हुए सीधे प्लेटफॉर्म को ही...

हिमाचल डेस्क। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हर कोई दंग रह गया, जब एक अनियंत्रित ऑल्टो कार यात्रियों के बीच प्लेटफॉर्म पर फर्राटा भरने लगी। हिमाचल प्रदेश के नंबर (HP 22 E 4924) वाली इस गाड़ी ने स्टेशन के सुरक्षा घेरे को चकनाचूर करते हुए सीधे प्लेटफॉर्म को ही अपनी सड़क समझ लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार में दो युवक सवार थे जो नशे की हालत में पूरी तरह धुत नजर आ रहे थे। होश खो चुके इन युवकों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वे स्टेशन के अंदर जानलेवा जोखिम उठा रहे हैं। स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों के बीच कार को देखकर हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने इस हैरतअंगेज मंजर को अपने कैमरों में कैद कर लिया, जिसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है।

टल गया बड़ा रेल हादसा

यह लापरवाही किसी बड़े कत्लेआम में बदल सकती थी। स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश में युवकों ने कार को गलत दिशा में मोड़ दिया, जिससे गाड़ी प्लेटफॉर्म के किनारे और रेलवे ट्रैक के बीच जाकर फंस गई। कार का अगला हिस्सा हवा में पटरी की ओर लटक गया था। खुशकिस्मती यह रही कि उस दौरान उस ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आ रही थी, वरना अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता था।

कानून का शिकंजा

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद फंसी हुई कार को ट्रैक से बाहर निकाला। नशे में धुत दोनों आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ दोबारा न हो।

