बिजली उपभोक्ता ध्यान दें! 17, 18, 20 सितम्बर और 4 अक्तूबर को इन इलाकों में लगेंगे पावर कट, देखें पूरी लिस्ट

विद्युत विभाग ने कांगड़ा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति में कटौती की घोषणा की है। यह कटौती पेड़ों की टहनियों की छंटाई और आवश्यक रखरखाव कार्यों के कारण की जा रही है। यह कार्य अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग फीडरों पर किया जाएगा।
17 सितंबर को इन इलाकों में बंद रहेगी बिजली
विद्युत उपमंडल नंबर-1 के अंतर्गत 17 सितंबर (बुधवार) को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक 11 केवी फिर कांगड़ा फीडर से जुड़े इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। इन इलाकों में वीरता, फोर्टिस हॉस्पिटल, बालाजी अस्पताल, इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू बस स्टैंड, पॉलिटेक्निक, जमाना बाद रोड, कॉलेज रोड, राजपूत सभा, तहसील चौक और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। सहायक अभियंता पुलकित दीक्षित ने बताया कि मौसम खराब होने पर यह कार्य अगले दिन किया जाएगा।
18 सितंबर को इन इलाकों में बंद रहेगी बिजली
वहीं, विद्युत उपमंडल नंबर-2 पुराना कांगड़ा ने भी तीन अलग-अलग फीडरों पर रखरखाव कार्यों के लिए बिजली कटौती की योजना बनाई है। 18 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक घुरकड़ी-दौलतपुर फीडर से जुड़े जोगीपुर, रिहालपुरा, पुराना कांगड़ा, ठेहड़ा, मैरा, चौंकी, नंदरूल, चोपाटा, मढ़ा, राजल, भलेढ़, सिम्बलू, मरहूं, मानका, ढुक्की और आसपास के क्षेत्रों में बिजली बाधित रहेगी।
20 सितंबर को इन इलाकों में बंद रहेगी बिजली
इसके अलावा, 20 सितंबर को टांडा-दौलतपुर फीडर पर कार्य के चलते बोदड़ बल्ला, ललेहड़, तरसूह, पलवाना, सकौट, रेलवे स्टेशन, समेला और आसपास के क्षेत्रों में भी बिजली बंद रहेगी। आखिरी चरण में, 4 अक्तूबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक घुरकड़ी-सेराथान फीडर पर रखरखाव कार्य होगा। इससे घुरकड़ी, कछियारी, खोली और आसपास के क्षेत्र प्रभावित होंगे।
विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से इस असुविधा के लिए सहयोग करने की अपील की है। विभाग ने बताया कि यह रखरखाव कार्य बिजली आपूर्ति की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक है। सभी प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय के अनुसार अपने कार्यों की योजना बना लें। यदि किसी कारणवश कार्य निर्धारित तिथि पर पूरा नहीं होता है, तो इसे अगले दिनों में किया जाएगा।