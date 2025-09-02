Kangra: ऑनलाइन ठगी से लूटा सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, लगाया 1 करोड़ का चूना

साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला के तहत ऑनलाइन शातिरों ने स्ट्राक ट्रेडिंग पर लाभांश का प्रलोभन देकर जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र के एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को करीब 1 करोड़ रुपए का चूना लगाया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला के तहत ऑनलाइन शातिरों ने स्ट्राक ट्रेडिंग पर लाभांश का प्रलोभन देकर जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र के एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को करीब 1 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इस संदर्भ में साइबर थाना द्वारा संबंधित व्यक्ति की शिकायत पर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। साइबर थाना से मिली जानकारी के तहत बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति पहले भी स्ट्राॅक ट्रेडिंग करता था, जबकि बीते माह ही उसे व्हाट्सएप पर फोन आया। इसमें उसे स्ट्रॉक ट्रेडिंग पर अधिक लाभांश कमाने का प्रलोभन दिया गया। इसके बाद ऑनलाइन शातिरों ने फेक प्लेटफार्म के माध्यम से उसे व्हाटसएप पर लिंक भेजा।

इसके बाद संबंधित सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी ने फेक प्लेटफार्म पर स्ट्रॉक ट्रेडिंग का कार्य करने लगा। इसके बाद पहले इस फेक प्लेटफार्म पर डेढ़ लाख रुपए का लाभ मिलने की जानकारी मिली। इसके बाद संबंधित अधिकारी ने एक माह में ही करीब 14-15 ट्रांजैक्शन करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की राशि इस फेक प्लेटफार्म पर लगा दी। इसके बाद उसे यहां प्लेटफार्म पर लाभ दिखता रहा। बताया जा रहा है कि इस ट्रेडिंग के तहत ठगी के शिकार हुए अधिकारी ने अपने दोस्त से भी करीब 12 लाख रुपए की राशि ली थी। जब उसने इस लाभ को निकालने के लिए संबंधित ऑनलाइन फेक प्लेटफाॅर्म पर बात की तो उसे इस राशि को निकालने के लिए पहले उसे करीब 25 लाख रुपए की राशि टैक्स के रूप में भुगतान करने की बात कही गई।

इस पर प्रभावित व्यक्ति ने उन्हें यह 25 लाख की राशि लाभांश की राशि में से काटने को कहा, जिसको लेकर शातिरों द्वारा उसे सीधे तौर पर यह टैक्स की राशि अलग से देने की बात कही गई। इसके बाद सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने का आभास हुआ और उसने इसकी शिकायत साइबर थाना में दी। उधर, इस मामले की पुष्टि करते हुए साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला के एएसपी प्रवीण धीमान ने बताया कि सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी द्वारा थाना में दी गई शिकायत के आधार पर जांच प्रकिया शुरू कर दी गई है।