Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर, लाेगाें से सतर्क रहने की अपील

Kangra: पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर, लाेगाें से सतर्क रहने की अपील

Edited By Vijay, Updated: 03 Sep, 2025 07:01 PM

pong dam water level is 4 feet above the danger mark

पौंग बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल यह 1394.5 फुट पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर है। बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को अब 1 लाख क्यूसिक तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

फतेहपुर (अजय): पौंग बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल यह 1394.5 फुट पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर है। बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को अब 1 लाख क्यूसिक तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

बीबीएमबी प्रशासन के अनुसार हालात के मद्देनजर इसे हर घंटे 5000 क्यूसिक और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी इसे एक लाख क्यूसिक पर स्थिर रखा जाएगा। गौरतलब है कि पानी छोड़ने के संबंध में सभी निर्णय बीबीएमबी कमेटी की चंडीगढ़ बैठक के बाद ही लिए जाते हैं। प्रशासन ने फतेहपुर व इंदौरा सहित निचले क्षेत्रों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!