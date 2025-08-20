मणिमहेश यात्रा के दौरान हादसा: भूस्खलन की चपेट में आकर श्रद्धालुओं की नाले में गिरी गाड़ी..

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित भरमौर के हड़सर-कुगती मार्ग पर हुए एक हादसे की खबर दी गई है। बुधवार की सुबह, मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की एक गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई और पास के एक नाले में जा गिरी। यह घटना तब हुई जब अचानक भूस्खलन...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित भरमौर के हड़सर-कुगती मार्ग पर हुए एक हादसे की खबर दी गई है। बुधवार की सुबह, मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की एक गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई और पास के एक नाले में जा गिरी। यह घटना तब हुई जब अचानक भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क किनारे खड़ी गाड़ी प्रभावित हुई और सीधे नाले में जा गिरी। अच्छी बात यह रही कि हादसे के समय गाड़ी में कोई नहीं था।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की थी, जो अपनी गाड़ी पार्क करके पैदल ही आगे बढ़ गए थे। इस वजह से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर गाड़ी में कोई होता, तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इस घटना से पूरे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल हो गया था।

भरमौर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) कुलवीर सिंह राणा ने बताया कि यह हादसा हड़सर-कुगती मार्ग पर हुआ है और इसमें कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे गाड़ी खड़ी करते समय खास ध्यान रखें और ऐसी जगहों पर गाड़ी पार्क न करें जहां भूस्खलन का खतरा हो।

मॉनसून के मौसम में पहाड़ी रास्तों पर बहुत सावधानी से चलना चाहिए। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया है और खतरे वाली जगहों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।