Himachal: चम्बा-भरमौर NH पर लूणा के पास Landslide, मणिमहेश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु जाम में फंसे

भरमाैर/चम्बा: हिमाचल प्रदेश की पवित्र मणिमहेश यात्रा जो उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक है, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है। इस यात्रा के साथ ही डल झील में छोटा शाही स्नान (छोटा न्हौण) भी शुरू हुआ, जो भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। लाखों शिव भक्त इस पवित्र अवसर पर मणिमहेश की डल झील में डुबकी लगाने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन यात्रा के पहले ही दिन चंबा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूणा के पास हुए भारी भूस्खलन ने श्रद्धालुओं की राह में मुश्किलें खड़ी कर दीं।

बता दें कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे लूणा के समीप पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक दरक गया। भारी मात्रा में मलबा और बड़े-बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे चम्बा से भरमौर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हजारों श्रद्धालु, जो मणिमहेश की पवित्र डल झील में स्नान के लिए जा रहे थे, घंटों से जाम में फंस गए। सड़क पर फंसे यात्रियों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो इस अप्रत्याशित रुकावट से परेशान हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और जेसीबी मशीनों के साथ मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मीत शर्मा ने बताया कि लूणा के समीप भूस्खलन हुआ है। हमारी टीम मौके पर पहुंच चुकी है और मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है।

16 से 31 अगस्त तक चलेगी मणिमहेश यात्रा

मणिमहेश यात्रा की शुरूआत के साथ ही शुक्रवार रात 11:50 बजे से डल झील में छोटा शाही स्नान शुरू हो चुका है। यह स्नान शनिवार रात 9:30 बजे तक चलेगा। जन्माष्टमी के इस शुभ मुहूर्त में 21 घंटे 45 मिनट की अवधि के दौरान हजारों श्रद्धालु डल झील में डुबकी लगाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की कामना करेंगे। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि यह स्नान न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि जीवन के कष्टों को भी दूर करता है। इसके अलावा, इस बार राधा अष्टमी के अवसर पर 31 अगस्त को बड़ा शाही स्नान (बड़ा न्हौण) होगा, जिसका इंतजार भी भक्तों को बेसब्री से है। मणिमहेश यात्रा 16 से 31 अगस्त तक चलेगी और इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र स्थल पर पहुंचेंगे।