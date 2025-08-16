Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Chamba: जिला में सुबह 7 से रात 8 बजे तक होगा मणिमहेश यात्रियों का पंजीकरण

Chamba: जिला में सुबह 7 से रात 8 बजे तक होगा मणिमहेश यात्रियों का पंजीकरण

Edited By Kuldeep, Updated: 16 Aug, 2025 04:26 PM

tunuhatti manimahesh yatra registration

जिला चम्बा के प्रवेश द्वार तुनुहट्टी में मणिमहेश यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण शुरू हो गया है।

तुनुहट्टी (संजय): जिला चम्बा के प्रवेश द्वार तुनुहट्टी में मणिमहेश यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण शुरू हो गया है। इसके लिए प्रशासन ने जगह-जगह पंजीकरण काऊंटर स्थापित कर टीमें तैनात कर दी हैं। शुक्रवार को तुनुहट्टी में मणिमहेश यात्रियों का पंजीकरण किया गया। प्रवेश द्वार पर स्थापित किए गए बैरियर पर मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा यहां पंचायतों के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पंजीकरण के लिए यात्रियों को 20 रुपए का सुरक्षा शुल्क जमा करना पड़ेगा। प्रवेश द्वार पर तैनात कर्मचारी यात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण हर दिन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा।

बैरियर पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु अपना पंजीकरण ऑनलाइन निजी तौर पर भी कर सकते हैं। दूसरी बार प्रशासन द्वारा प्रवेश द्वार पर स्थापित किए गए इस बैरियर से मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा राहत महसूस होगी। मणिमहेश यात्रियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए प्रशासन द्वारा हर बार पंजीकरण शुरू किया जाता है।

इसके लिए श्रद्धालुओं से 20 रुपए पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु प्रशासन की वैबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, लेकिन अब ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!