Chamba: अफवाहों से बचें मणिमहेश यात्री, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पुराने वीडियो

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Aug, 2025 05:57 PM

मौसम की बेरुखी का मणिमहेश यात्रा पर सीधा असर पड़ा है। जहां हैलीकॉप्टरों के माध्यम से यात्रा करने वालों को इस बार निराशा ही मिली है, वहीं पैदल यात्रा करने वालों की संख्या में भी मौसम के कारण भारी कमी देखी जा रही है।

भरमौर (उत्तम): मौसम की बेरुखी का मणिमहेश यात्रा पर सीधा असर पड़ा है। जहां हैलीकॉप्टरों के माध्यम से यात्रा करने वालों को इस बार निराशा ही मिली है, वहीं पैदल यात्रा करने वालों की संख्या में भी मौसम के कारण भारी कमी देखी जा रही है। भरमौर से गौरीकुंड तक 9 अगस्त से हैलीकाॅप्टर सेवा शुरू हुई है, लेकिन अब तक मात्र 3 दिन ही उड़ानें हो सकी हैं, उसमें से भी 2 दिन 4-4 उड़ानें दोनों कंपनियों के हैलीकॉप्टरों ने की हैं। कुल मिलाकर अभी तक 1 कंपनी ने 22 तो दूसरी ने 15 ही उड़ानें भरी हैं। इस प्रकार सैंकड़ों की संख्या में हवाई सेवा से मणिमहेश जाने वाले यात्रियों ने अपनी टिकटें रद्द करवा घर वापसी करना बेहतर समझा। वहीं पैदल यात्रियों की संख्या में भी हाल ही की भारी बारिश तथा खराब सड़कों के कारण मणिमहेश यात्रा पर इसका सीधा असर पड़ा है।

जहां इस समय हजारों की संख्या में शिव भक्तों का जमावड़ा होता था, वहां बहुत ही कम संख्या में मणिमहेश यात्री यहां आ रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक भी बहुत कम दिख रही है। इसका प्रमुख कारण निचले क्षेत्रों में हो रही भारी बरसात की वजह से खराब हुई, सड़कों के सोशल मीडिया पर हो रहा प्रचार माना जा रहा है। हालांकि भरमौर क्षेत्र में न तो इतनी बरसात है और न ही सड़कें खराब हैं, मगर सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदार प्रचार, पिछले वर्षों की वीडियो डालने से यात्रा पर इसका सीधा असर पड़ा है। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर लगभग 35 हजार यात्रियों ने पवित्र डल झील में स्नान किया।

इससे ही साफ है कि यात्री तमाम अफवाहों को न मानते हुए यात्रा पर आएं तथा यात्रा को वापस लौटें। बेशक 1-2 जगह पत्थर गिरने की घटनाओं से कुछ नुक्सान हुआ है। इतनी बड़ी यात्रा में छिटपुट घटनाएं होना तो स्वाभाविक है। वहीं डीजीसीए की टीम द्वारा होली हैलीपैड का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। हालांकि होली से गौरीकुंड के लिए उड़ानें भी भरी गईं, मगर गौरीकुंड में मौसम अनुकूल न होने के कारण लैंड नहीं हो सकी, जिसके चलते 2 हैलीकॉप्टर भरमौर हैलीपैड पर तथा 2 होली हैलीपैड पर मौसम के ठीक होने के इंतजार में खड़े हैं।

