मणिमहेश यात्रा अब हुई आसान: इस दिन से शुरू होगी हेली टैक्सी सेवा! होगा इतना किराया

Edited By Jyoti M, Updated: 07 Aug, 2025 10:13 AM

हिमाचल डेस्क। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस वर्ष की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। यह सेवा 9 अगस्त से 31 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी, जिससे विशेष रूप से बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को यात्रा करने में काफी मदद मिलेगी।

यह हेली टैक्सी सेवा एक तरफ की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 3,500 रुपये का शुल्क लेगी। इस सेवा के शुरू होने से श्रद्धालुओं को लंबी और मुश्किल चढ़ाई से राहत मिलेगी। वे सीधे भरमौर से गौरीकुंड पहुँच सकेंगे, जिससे उनके लिए पवित्र मणिमहेश झील तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा।

प्रशासन ने इस सेवा के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। हेली टैक्सी के परिचालन से पहले सभी सुरक्षा जाँच की गई है, और बुधवार को दो हेलीकॉप्टर भरमौर पहुँच गए हैं। उपमंडलाधिकारी एवं मणिमहेश न्यास के सचिव अभिषेक मित्तल ने बताया कि यह पहल श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर की गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि पूरी यात्रा के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। गौरीकुंड पहुँचने के बाद, श्रद्धालु कम समय में ही मणिमहेश झील के दर्शन कर सकेंगे। इस सेवा का उद्देश्य भक्तों के लिए एक सुरक्षित, आरामदायक और यादगार यात्रा सुनिश्चित करना है।

