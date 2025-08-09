Main Menu

  • हिमाचल में हादसा: रावी नदी में गिरी गाड़ी, चालक की मौत

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Aug, 2025 10:42 AM

accident in himachal car falls into ravi river driver dies

चंबा। चंबा-होली मार्ग पर ज्यूरा माता मंदिर के पास बोलेरो गाड़ी रावी नदी में गिर गई, जिससे चालक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ, जब चालक सुनील कुमार (35), पुत्र किश़ो राम, अपनी ड्यूटी खत्म करके लौट रहे थे। सुनील, जो कि कुलेठ ग्राम पंचायत गांव लिल्ह के निवासी थे, एक विद्युत परियोजना में किराए पर लगी बोलेरो कैंपर चला रहे थे।

दुर्घटना का पूरा ब्यौरा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, चालक सुनील  प्रोजेक्ट वालों की शिफ्ट छोड़कर वापस जिंयूंरा की तरफ जा रहा था। ज्यूरा माता मंदिर के पास, उनकी गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और फिर गाड़ी लुढ़कती हुई रावी नदी के तेज बहाव में समा गई।

बचाव कार्य और शव की बरामदगी

जैसे ही स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही भरमौर पुलिस थाने के एसएचओ बाबूराम अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। रात का समय और घना अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आईं। पुलिस के साथ-साथ स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, लापता चालक सुनील का शव रावी नदी से बरामद कर लिया गया।

पोस्टमार्टम और पुलिस की कार्रवाई

एसएचओ बाबूराम ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भरमौर ले जाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि सड़क की खराब स्थिति या रात के समय विजिबिलिटी की कमी भी इस हादसे का कारण हो सकती है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के असली कारणों का पता लगाया जा सके। इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है।

