बड़ा हादसा: मणिमहेश यात्रा पर जा रहे यात्रियों की गाड़ी रावी नदी में गिरी, अभी तक दो Rescue

पठानकोट-चंबा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग 154ए पर एक बड़ा हादसा हुआ है। दुर्गठी माता मंदिर के पास मणिमहेश यात्रा पर जा रहे पांच लोगों की एक गाड़ी अचानक रावी नदी में गिर गई। यह घटना रावी नदी के तेज बहाव वाले क्षेत्र में हुई, जिससे बचाव कार्य में...

भरमौर (उत्तम ठाकुर)। पठानकोट-चंबा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग 154ए पर एक बड़ा हादसा हुआ है। दुर्गठी माता मंदिर के पास मणिमहेश यात्रा पर जा रहे पांच लोगों की एक गाड़ी अचानक रावी नदी में गिर गई। यह घटना रावी नदी के तेज बहाव वाले क्षेत्र में हुई, जिससे बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं।

हादसे की जानकारी मिलते ही, स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। उनकी मुस्तैदी से गाड़ी में सवार दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि, गाड़ी में सवार अन्य तीन लोग रावी नदी के तेज बहाव में बह गए।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदी का बहाव तेज होने के कारण लापता लोगों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। पुलिस ने बताया कि गाड़ी में सवार सभी लोग मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे थे। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।