Solan नगर निगम ने ‘स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर’ योजना में मारी बाजी, हिमाचल में हासिल किया पहला स्थान

Edited By Vijay, Updated: 22 Apr, 2025 11:28 AM

हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा संचालित ‘स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर’ योजना में सोलन नगर निगम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के सभी नगर निगमों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है।

सोलन (नरेश पाल): हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा संचालित ‘स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर’ योजना में सोलन नगर निगम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के सभी नगर निगमों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता न केवल सोलन के लिए गर्व की बात है, बल्कि स्वच्छता और शहरी विकास के क्षेत्र में एक प्रेरणास्रोत भी बन गई है।

इस योजना को 60 दिनों की अवधि में पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। इस दौरान प्रदेश के सभी नगर निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, नागरिक सुविधाओं में सुधार और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे। सोलन नगर निगम ने इस अवधि में न केवल सभी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि कई अभिनव पहलें कर अन्य नगर निकायों के लिए आदर्श भी प्रस्तुत किया।



सोलन नगर निगम ने अभियान के तहत ठोस कचरा प्रबंधन, गीला-सूखा कचरे का पृथक्करण, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, नालियों की नियमित सफाई, वार्ड स्तर पर निगरानी, और नागरिकों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। साथ ही निगम ने इन सभी गतिविधियों की विस्तार से रिपोर्ट तैयार कर समय पर शहरी विकास विभाग को प्रस्तुत की।

इस अवसर पर सोलन नगर निगम की मेयर ऊषा शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सम्मान नगर निगम के सभी कर्मचारियों की मेहनत और शहरवासियों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। हमने मिलकर यह साबित किया है कि यदि जनता और प्रशासन साथ मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि यह उपलब्धि सोलन को स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी।



शहरी विकास विभाग ने सोलन नगर निगम के कार्यों की सराहना करते हुए इसे अन्य नगर निकायों के लिए मॉडल बताया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोलन की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर अन्य नगर निगम भी इसी तर्ज पर कार्ययोजनाएं बना सकते हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here