Himachal: सोलन में धंसने की कगार पर फोरलेन....और गहरी व चौड़ी हुईं दरारें, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा!

Edited By Vijay, Updated: 16 Aug, 2025 11:50 AM

fourlane in solan

सोलन शहर के पुलिस लाइन क्षेत्र के पास बना फोरलेन एक बार फिर खतरे में है। बीते दिन हुई बारिश से इस सड़क पर पड़ी दरारें और गहरी व चौड़ी हाे गई हैं, जिससे अब इस हिस्से के पूरी तरह धंसने का खतरा मंडरा रहा है।

साेलन (नरेश पाल): सोलन शहर के पुलिस लाइन क्षेत्र के पास बना फोरलेन एक बार फिर खतरे में है। बीते दिन हुई बारिश से इस सड़क पर पड़ी दरारें और गहरी व चौड़ी हाे गई हैं, जिससे अब इस हिस्से के पूरी तरह धंसने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि यह सड़क शुरू से ही मुसीबतों का सबब बनी हुई है। पहले भी इस सड़क पर हल्की दरारें दिखाई दी थीं। उस समय प्रशासन ने आनन-फानन में एक लेन को बंद कर दिया था, ताकि कोई हादसा न हो, लेकिन अब बारिश के बाद हालात और खराब हो गए हैं। सड़क की दरारें इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि कभी भी सड़क का हिस्सा धंस सकता है।

बता दें कि यह फोरलेन सड़क, जो सोलन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसके निर्माण के समय से ही विवादों में रही है। स्थानीय लोगों और कुछ विशेषज्ञों का आरोप है कि सड़क बनाने वाली कंपनी ने निर्माण में भारी लापरवाही बरती। बताया जाता है कि सड़क को मजबूत नींव देने की बजाय, इसे कच्ची और कमजोर मिट्टी पर बनाया गया। इसके चलते सड़क बनने के कुछ ही समय बाद दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। सड़क धंसने से स्थानीय लाेगाें काे अब अपने जानमाल की चिंता रही है।

वहीं स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि प्रशासन ने पहले भी इस सड़क की मुरम्मत के लिए कुछ काम शुरू किया था, लेकिन वह सिर्फ दिखावटी था और समस्या जस की तस बनी रही। लोग अब मांग कर रहे हैं कि इस सड़क की तत्काल जांच हो और इसे पूरी तरह से ठीक किया जाए। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को चाहिए कि वह निर्माण कंपनी पर सख्त कार्रवाई करे और सड़क को मजबूत बनाए, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और इस सड़क को फिर से सुरक्षित बनाया जा सके।
 

