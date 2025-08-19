Solan: पशु तस्करी मामले में 2 युवक गिरफ्तार

कालका-शिमला नैशनल हाईवे पर कुमारहट्टी में विशेष समुदाय के 2 युवकों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 5 बजे एक युवक बाजार में घूम रही बेसहारा गाय को रस्सी से बांध कर कुमारहट्टी से सोलन की और जा रहा था।

कुमारहट्टी (नवीन): कालका-शिमला नैशनल हाईवे पर कुमारहट्टी में विशेष समुदाय के 2 युवकों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 5 बजे एक युवक बाजार में घूम रही बेसहारा गाय को रस्सी से बांध कर कुमारहट्टी से सोलन की और जा रहा था। जैसे ही युवाओं को सूचना मिली तो उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया और बड़ोग बाईपास पर पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उसने अपने एक और साथी के बारे में बताया, जोकि पिकअप लेकर वहां से 2 मोड़ आगे खड़ा था। पकड़े गए दोनों युवकों ने बताया कि वे अपने गांव से सेब बेचकर वापस घर जा रहे थे। वे पेशे से गुज्जर हैं। वह इस गाय को पालने के लिए ले जा रहे थे।

स्थानीय युवा पिकअप चालक को भी घटना स्थल पर ले आए। पूछताछ करने पर दोनों युवकों ने अपना नाम सुलेमान और मीर हमजा जिला शिमला के सराहन निवासी बताया। दोनों गाय को चोरी से लेकर जा रहे थे। इस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर डगशाई से पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस चौकी डगशाई ले गए। स्थानीय युवाओं ईशान शर्मा, पीयूष अग्रवाल, वीरेंद्र कुमार और अन्य ने इस संबंध में लिखित शिकायत डगशाई पुलिस चौकी में की है।