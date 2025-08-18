Solan: 85 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित, होनी चाहिए इतनी आयु

सोलन ज़िला के बद्दी में कार्यरत दो उद्योगों में 85 विभिन्न पदों को भरने के लिए ज़िला रोज़गार कार्यालय सोलन द्वारा कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी ज़िला रोज़गार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि यह कैंपस इंटरव्यू में 27 अगस्त,...

सोलन। सोलन ज़िला के बद्दी में कार्यरत दो उद्योगों में 85 विभिन्न पदों को भरने के लिए ज़िला रोज़गार कार्यालय सोलन द्वारा कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी ज़िला रोज़गार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि यह कैंपस इंटरव्यू में 27 अगस्त, 2025 को उप रोज़गार कार्यालय नालागढ़, ज़िला सोलन में आयोजित किया जाएगा। कैंपस इंटरव्यू प्रातः 10.30 बजे से आयोजित किया जाएगा। जगदीश कुमार ने कहा कि मैसर्ज़ हिमटेक्नो फोर्ज बद्दी में सीएनसी ऑपरेटर के 75 पद व मैसर्ज़ बिरला टेक्सटाइल बद्दी में ट्रेनी के 10 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं, आई.टी.आई. फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट व आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पदों की विस्तृत जानकारी आवेदक विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.आई.एस. में प्राप्त कर सकते हैं। सभी योग्य एवं इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.आई.एस. पर कैंडिडेट लॉगइन टैब के माध्यम से पंजीकृत करने के उपरांत रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पर अधिसूचित रिक्तियों के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन करने के पूर्व प्रत्येक आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

ज़िला रोज़गार अधिकारी ने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता सम्बन्धी सभी अनिवार्य प्रमाण पत्रों व दस्तावेज़ों सहित उप रोज़गार अधिकारी कार्यालय नालागढ़ में 27 अगस्त, 2025 को प्रातः 10.30 बजे पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01792-227242 व मोबाइल नम्बर 82199-71112 पर सम्पर्क कर सकते है।

