Solan: 22 अगस्त को इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित

सोलन। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत सोलन के कुछ क्षेत्रों में 22 अगस्त, 2025 को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत उपमण्डल संख्या 1 के सहायक अभियंता हिमांशु मेहता ने दी। हिमांशु मेहता ने कहा कि 22 अगस्त, 2025 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक कोटलानाला, एपेक्स अस्पताल के आस-पास का क्षेत्र, क्षेत्रीय अस्पताल मार्ग, भगनाल कॉपलेक्स एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

उन्होंने कहा कि मौसम खराब व किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त तिथि व समय में परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।