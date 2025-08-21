Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Solan: 22 अगस्त को इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित

Solan: 22 अगस्त को इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Aug, 2025 09:54 AM

electricity supply will be disrupted in these areas on august 22

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत सोलन के कुछ क्षेत्रों में 22 अगस्त, 2025 को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत उपमण्डल संख्या 1 के सहायक अभियंता हिमांशु मेहता ने दी।

सोलन। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत सोलन के कुछ क्षेत्रों में 22 अगस्त, 2025 को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत उपमण्डल संख्या 1 के सहायक अभियंता हिमांशु मेहता ने दी। हिमांशु मेहता ने कहा कि 22 अगस्त, 2025 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक कोटलानाला, एपेक्स अस्पताल के आस-पास का क्षेत्र, क्षेत्रीय अस्पताल मार्ग, भगनाल कॉपलेक्स एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 

उन्होंने कहा कि मौसम खराब व किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त तिथि व समय में परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!