हिमाचल में 25 से 30 रुपए महंगा हो सकता है सीमैंट, कंपनियों ने डीलरों को भेजे मैसेज

Edited By Vijay, Updated: 24 Aug, 2025 11:30 AM

सोलन (पाल): हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी खबर सामने आई है जो लोगों को थोड़ा हैरान कर सकती है। दरअसल, सीमैंट की कीमतें 25 से 30 रुपए प्रति बैग तक बढ़ने वाली हैं, जबकि उम्मीद के विपरीत केंद्र सरकार सीमैंट पर टैक्स घटाने की तैयारी में है। चलिए, इस पूरी बात को विस्तार से समझते हैं।

सबसे पहले बात करते हैं सरकार के फैसले की। केंद्र सरकार ने सीमैंट पर लगने वाले जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) को कम करने का प्लान बनाया है। वर्तमान में सीमैंट पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है और इसे 18 फीसदी तक लाने की बात चल रही है। यानी करीब 10 फीसदी की कमी आने वाली है। आमतौर पर जब सरकार कोई टैक्स घटाती है तो उपभोक्ताओं को फायदा होता है और चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि इससे सीमैंट सस्ता हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है।

सीमैंट कंपनियों ने अपने डीलरों को मैसेज भेजकर बताया है कि वे कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। कंपनियों की योजना 25 से 30 रुपए प्रति बैग की बढ़ाैतरी की है। ये सुनकर कई लोगों को हैरानी हो रही होगी, क्योंकि जीएसटी कम होने से कीमतें घटनी चाहिए थीं, लेकिन कंपनियां बाजार की स्थिति या अपनी लागत बढ़ने का हवाला देकर उल्टा कदम उठाने जा रही हैं। 

बता दें कि इससे पहले सीमैंट की कीमतों में 10 रुपए प्रति बैग की बढ़ाैतरी हो चुकी है। उस समय भी बाजार में उतार-चढ़ाव था और अब ये नई बढ़ाैतरी और ज्यादा परेशानी पैदा कर सकती है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सीमैंट का एक बैग 435 रुपए से लेकर 545 रुपए तक बिक रहा है। ये रेंज अलग-अलग ब्रांड्स और लोकेशन पर निर्भर करती है, लेकिन अगर नई बढ़ाैतरी हुई तो ये कीमतें और ऊंची हो जाएंगी, जो आम उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।

