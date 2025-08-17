Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: जब साेई हुई बच्ची के सामने कुंडली मारकर बैठा गया सांप, फिर मां ने ऐसे बचाई जान

Kangra: जब साेई हुई बच्ची के सामने कुंडली मारकर बैठा गया सांप, फिर मां ने ऐसे बचाई जान

Edited By Vijay, Updated: 17 Aug, 2025 01:52 PM

snake was just 2 inches away from girl then mother saved her life like this

बरसात का मौसम है और इस मौसम में हमें अपने आसपास थोड़ा और अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है। हिमाचल प्रदेश के आलमपुर की जांगल पंचायत से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है।

आलमपुर (विजय): बरसात का मौसम है और इस मौसम में हमें अपने आसपास थोड़ा और अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है। हिमाचल प्रदेश के आलमपुर की जांगल पंचायत से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। इस घटना में एक मां की बहादुरी और सूझबूझ ने अपनी बच्ची की जान बचाई।

यह घटना जांगल पंचायत के वार्ड नंबर 2 की है। 16 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने वाली छोटी मुस्कान धीमान रात को अपनी दादी के साथ सो रही थी। अगली सुबह जब उसकी मां उषा धीमान उसे उठाने गईं, तो उन्होंने जो देखा वो उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मुस्कान के चेहरे से सिर्फ 2-3 इंच की दूरी पर एक 4 फुट लंबा सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था।

यह देखते ही उषा के मन में डर और साहस का एक अजीब मिश्रण उत्पन्न हुआ। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी को उसके पैर से खींचकर तुरंत पीछे की ओर कर दिया। इस अचानक हुई हलचल के कारण सांप बिस्तर के अंदर छिप गया। अगर उषा ने एक सैकेंड भी देर की होती तो शायद परिणाम कुछ और ही होता।

इसके बाद बिना किसी देरी के उन्होंने तुरंत स्नेकमैन के नाम से मशहूर माथुर धीमान को फाेन किया। माथुर धीमान तुरंत मौके पर पहुंचे और सांप को सुरक्षित तरीके से रैस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि यह एक विषहीन पानी वाला सांप था, जिसे आमतौर पर स्थानीय भाषा में 'पानी का सांप' कहते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि यह सांप छूने पर तुरंत काटता है, जिससे डर और भी बढ़ जाता है। माथुर ने सांप को जंगल में वापस छोड़ दिया है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!