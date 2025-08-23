Main Menu

Shimla: क्लास फोर की जगह रखे जाएंगे पशु मित्र, सरकार ने जारी की अधिसूचना

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Aug, 2025 09:25 PM

shimla government animal friend recruitment

राज्य सरकार ने दो माह पहले कैबिनेट में आए पशु मित्र पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। यानि क्लास फोर के खाली पदों पर इन पशु मित्रों को रखा जाएगा।

शिमला (संतोष): राज्य सरकार ने दो माह पहले कैबिनेट में आए पशु मित्र पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। यानि क्लास फोर के खाली पदों पर इन पशु मित्रों को रखा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग में पशु मित्र पॉलिसी-2025 (मल्टी टॉस्क वर्कर) अधिसूचित कर दी है। इनकी भर्ती क्लास फोर के खाली पदों पर होगी। सरकार द्वारा अधिसूचित पॉलिसी के अनुसार पशुपालन विभाग में काम करने वाले पशु मित्रों को हर महीने 5000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट ने दो महीने पहले ही पशुपालकों की आय में कैसे वृद्धि हो, पशुधन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चा की थी और अब इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है।

इनकी भर्ती के लिए संबंधित जिलों में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक विज्ञापन जारी करेंगे। इन पदों पर भर्ती के आयु सीमा 18 से 45 साल निर्धारित की गई है, जबकि शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। पहले फिजिकल टैस्ट होंगे। फिजिकल टैस्ट के दौरान अभ्यर्थियों को 25 किलो वजन 100 मीटर की दूरी एक मिनट में तय करनी होगी। इनका चयन पशु मित्र अंगेजमैंट कमेटी करेगी। इस कमेटी के चेयरमैन स्थानीय एसडीएम, सहायक निदेशक पशुपालन विभाग सदस्य और सीनियर वैटर्नरी ऑफिसर को सदस्य सचिव बनाया गया है।

फिजिकल टैस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 85 अंक शैक्षणिक योग्यता के दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों के घरों पर पंजीकृत पशु होंगे, उसके अधिकतम 4.5 अंक मिलेंगे। इसी तरह जिस पंचायत के पशुपालन चिकित्सालय में पशु मित्र की नियुक्ति होनी है, उसी पंचायत के लोकल रैजीडैंट को नियुक्ति के लिए 1 अतिरिक्त अंक मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी का 1 अंक, विधवा तलाकशुदा व सिंगल वूमैन को 1.5 अंक, बीपीएल परिवार व आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी को 1.5 अंक, सिंगल बेटी व अनाथ को 1 अंक, भूमि रहित व एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले को 2 अंक, एनएसएस सर्टीफिकेट धारक को 1 अंक मिलेगा। ग्राऊंड टैस्ट पास करने के बाद अभ्यर्थियों का चयन मैरिट आधार पर होगा।

चयनित पशु मित्रों से प्रतिदिन 4 घंटे ड्यूटी ली जाएगी। एक महीने में एक छुट्टी भी दी जाएगी। महिलाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। मिस-कैरिज की सूरत में 45 दिन का अवकाश दिया जाएगा। इनकी पॉलिसी में स्पष्ट किया गया कि पशु मित्र रैगुलर करने के लिए क्लेम नहीं करेंगे।

