Shimla: विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सरकार ने मांगा 6 सप्ताह का समय

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Aug, 2025 09:57 PM

shimla sanjay awasthi corruption time

प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार और जालसाजी के आरोपों से जुड़े मामले को वापस लेने के संबंध में जरूरी निर्देश कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार और जालसाजी के आरोपों से जुड़े मामले को वापस लेने के संबंध में जरूरी निर्देश कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में संजय अवस्थी ने हाईकोर्ट में विशेष न्यायाधीश सोलन द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी है। सरकार ने उक्त तथ्य की पुष्टि के लिए उस समय 2 सप्ताह का समय मांगा था। न्यायाधीश विरेंदर सिंह के समक्ष एक बार फिर सरकार ने उक्त तथ्य की पुष्टि के लिए 6 सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग की।

