Himachal Weather: हिमाचल में इस रात से बदलेगा मौसम का मिजाज: नया विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना

Edited By Jyoti M, Updated: 01 Mar, 2026 12:24 PM

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को अधिकांश स्थानों पर धूप खिली रही और मौसम पूरी तरह साफ बना रहा। ताज़ा अपडेट के अनुसार, राज्य के न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा फेरबदल दर्ज नहीं किया गया है, जिससे प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को अधिकांश स्थानों पर धूप खिली रही और मौसम पूरी तरह साफ बना रहा। ताज़ा अपडेट के अनुसार, राज्य के न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा फेरबदल दर्ज नहीं किया गया है, जिससे प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है।

आगामी दिनों का पूर्वानुमान:

मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप शर्मा के मुताबिक, आने वाला सप्ताह मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि, 4 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होने की संभावना है। इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज हल्का बदल सकता है।

6 मार्च तक के लिए मौसम विभाग ने किसी भी प्रकार की गंभीर चेतावनी या 'अलर्ट' जारी नहीं किया है। अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान स्थिर रहने के आसार हैं।

कुल मिलाकर, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए राहत की बात यह है कि फिलहाल भारी बर्फबारी या बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी, जिससे दिन के समय मौसम सुहावना बना रहेगा।

