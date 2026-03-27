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हिमाचल में आधी रात को पुलिस की नाकाबंदी, अवैध शराब से लदी पिकअप जब्त

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Mar, 2026 02:47 PM

pickup truck laden with illicit liquor seized in himachal

सोलन जिले के कुनिहार थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब लदी हुई थी।

हिमाचल डेस्क। सोलन जिले के कुनिहार थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब लदी हुई थी। तलाशी लेने पर वाहन से 149 पेटियां बरामद हुईं, जिनमें कुल 1,788 बोतलें (देशी और अंग्रेजी) भरी हुई थीं।

कार्रवाई का विवरण

यह कार्रवाई मध्यरात्रि को हुई जब पुलिस टीम गश्त पर थी। टीम को सूचना मिली कि जाडली बनिया देवी लिंक रोड से एक गाड़ी अवैध शराब लेकर गुजरने वाली है। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और गाड़ी को रोककर उसकी जांच की। जांच के दौरान गाड़ी से 99 पेटियां देशी शराब और 50 पेटियां नामी ब्रांड्स की अंग्रेजी शराब मिली।

आरोपी की पहचान और पिछला रिकॉर्ड

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पकड़े गए आरोपी की पहचान 31 वर्षीय बृज लाल के रूप में हुई है, जो कसौली तहसील के गांव कासल का निवासी है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी के पास शराब ले जाने के लिए कोई वैध परमिट या लाइसेंस नहीं था। गौरतलब है कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है; इससे पहले बरोटीवाला थाने में भी उसके खिलाफ शराब तस्करी का मामला दर्ज हो चुका है।

पुलिस की अगली जांच

पुलिस ने हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम और नए कानून (BNSS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि शराब की यह इतनी बड़ी खेप कहाँ से लाई गई थी और इसे आगे कहाँ सप्लाई किया जाना था।

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