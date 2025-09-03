Kangra: शांता कुमार ने नायब सैनी से बधाई के साथ जताया गिला

पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री शांता कुमार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को धन्यवाद का एक पत्र लिख कर हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब, जम्मू-कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए देकर सहायता करने के लिए बहुत प्रशंसा की है।

पालमपुर (भृगु): पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री शांता कुमार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को धन्यवाद का एक पत्र लिख कर हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब, जम्मू-कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए देकर सहायता करने के लिए बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की आपदा के समय एक साथी प्रदेश द्वारा 2 प्रदेशों की सहायता करना बहुत बड़ी बात है। शांता कुमार ने उन्हें बहुत बधाई दी है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को बधाई के साथ-साथ एक छोटा-सा गिला करते हुए कहा है कि हरियाणा के साथ ही एक छोटा-सा पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी है।

हिमाचल प्रदेश में आपदा नहीं भयंकर आपदा आई है। छोटे से प्रदेश में 450 लोग मर चुके हैं और सैंकड़ों मलबे में दबे पड़े हैं। सरकार के साधन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। शांता कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से आग्रह किया है कि जिस उदारता के साथ उन्होंने 2 प्रदेशों की सहायता की है, उसी उदारता के साथ छोटे से हिमाचल को भी इसी प्रकार की सहायता देने की कृपा करें।