Kangra: प्रधानमंत्री के पश्चात अब शांता कुमार ने केंद्रीय मंत्रियों को लिखा सहायता के लिए पत्र

प्रदेश में आपदा के दृष्टिगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहायता राशि जारी किए जाने का आग्रह किए जाने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा है, वहीं प्रदेश के सभी 7 सांसदों से भी प्रधानमंत्री से धनराशि जारी करने...

पालमपुर (भृगु): प्रदेश में आपदा के दृष्टिगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहायता राशि जारी किए जाने का आग्रह किए जाने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा है, वहीं प्रदेश के सभी 7 सांसदों से भी प्रधानमंत्री से धनराशि जारी करने का आग्रह किया है। शांता कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के पास विभिन्न बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा अन्य संस्थाओं का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ऐसा पड़ा है जिसे किसी ने क्लेम नहीं किया है। ऐसे में इसमें से 5000 करोड़ रुपए की धनराशि तत्काल हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए जारी की जाए।

बकौल शांता कुमार हिमाचल प्रदेश में महा आपदा की खबरें पढ़कर आहत हो जाता हूं। आंखें सजल हो जाती हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। दुर्भाग्य यह है कि आपदा दिन-प्रतिदिन भयंकर होती जा रही है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। मैंने लिखा कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के पास लावारिस लोगों का 2 लाख करोड़ रुपए पड़ा है जिसका कोई कानूनी वारिस नहीं था। यह सारा धन देश का है। परलोक से कभी कोई वारिस यह धन लेने नहीं आएगा।

शांता कुमार ने कहा कि उसी पत्र में आग्रह किया था कि इस धन का प्रयोग राष्ट्रीय आपदा में किया जाए और हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इस संबंध में अब केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसी आग्रह से पत्र लिखा है कि वे प्रधानमंत्री से मिलकर इस संबंध में आग्रह करें। शांता कुमार ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के सभी 7 सांसदों को भी पत्र लिख कर आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री से मिलकर इस 2 लाख करोड़ रुपए में से अतिशीघ्र 5 हजार करोड़ रुपए हिमाचल को आपदा राहत के लिए दिलवाएं।