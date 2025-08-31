Kangra: 8 दिन बाद मणिमहेश से सकुशल घर लौटे 34 श्रद्धालु, लाेग बाेले-किसी चमत्कार से कम नहीं

मणिमहेश यात्रा पर गए वैह और ढौंटा पंचायतों के श्रद्धालुओं के सकुशल घर लौटने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। 8 दिनों से ज्यादा समय तक संपर्क में न आने के कारण जहां गांवों में बेचैनी और डर का माहौल था....

डाडासीबा (सुनील): मणिमहेश यात्रा पर गए वैह और ढौंटा पंचायतों के श्रद्धालुओं के सकुशल घर लौटने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। 8 दिनों से ज्यादा समय तक संपर्क में न आने के कारण जहां गांवों में बेचैनी और डर का माहौल था, वहीं शनिवार देर रात जब ये सभी श्रद्धालु सुरक्षित घर पहुंचे तो माहौल उत्सव में बदल गया। गांव के लोगों ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं बताया।

जानकारी के अनुसार वैह पंचायत से 15 और ढौंटा पंचायत से 19 श्रद्धालुओं का जत्था 23 अगस्त को पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए रवाना हुआ था। यात्रा मार्ग की कठिनाइयों और संचार व्यवस्था के अभाव में ये श्रद्धालु परिवारों से पूरी तरह कट गए थे। लगातार प्रयासों के बावजूद जब फोन पर संपर्क नहीं हो पाया, तो परिजनों की चिंता गहराती चली गई।

श्रद्धालुओं के घरों में पिछले 8 दिन जैसे किसी संकट के साए में बीते। कोई भूख-प्यास बैठा था तो कोई भगवान से अपनों की सलामती की दुआ कर रहा था। पूरे गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग एक-दूसरे से हालचाल पूछते हुए एक ही बात कह रहे थे कि बस वे सब सकुशल लौट आएं। शनिवार देर रात जब सभी श्रद्धालु सकुशल लौटे तो परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांववालों ने सभी श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया।

यात्रा से लौटने वालों में बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। इनमें समीर सिंह, अनुराग चंदेल, अभिषेक चंदेल, रीता देवी, सुमन लता, रोमा, समर, अशोक कुमार, सुरभि, राहुल, सुमित, सचिन, देश राज, अंशु, राज कुमार, अमित कुमार, मनीष, डोली, ऋषभ, विश्व और सरोज जैसे श्रद्धालुओं के नाम प्रमुख हैं।

ग्राम पंचायत वैह के प्रधान गंधर्व सिंह और ढौंटा पंचायत के प्रधान होशियार सिंह ने श्रद्धालुओं की वापसी पर खुशी जाहिर की और कहा कि यह सब भगवान शिव की कृपा है। उन्होंने यह भी बताया कि यात्रियों के साथ गए वाहन चालकों मंजीत सिंह और सुरिंदर पाल भी सकुशल लौट आए हैं। श्रद्धालुओं की वापसी के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है।