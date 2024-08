Kullu: मनाली में शिमला के व्यक्ति की ह*त्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 02 Aug, 2024 05:00 PM

कुल्लू (संजीव): पुलिस थाना मनाली के अंतर्गत अलेऊ में हुई एक हत्या के मामले को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बीते रोज पुलिस थाना मनाली में सूचना प्राप्त हुई कि अलेऊ में एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। जब पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया तो होटल मनाली ग्रैंड अलेउ से करीब 200-250 मीटर आगे पगडंडी रास्ते के दाहिनी तरफ पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था।

पुलिस ने मौके पर होटल के मैनेजर पवन कुमार (48) निवासी चम्बा के बयान कलमबद्ध किए। उसने मृत व्यक्ति की पहचान सुभाष चन्द (32) पुत्र मान सिंह निवासी गांव धार चानणा, डाकघर ऊरन, तहसील व थाना कुपवी व जिला शिमला के रूप में बताई। मृतक सुभाष होटल मनाली ग्रैंड अलेऊ में बतौर सहायक मैनेजर तैनात था। वह अपनी पत्नी व 2 बच्चों सहित अपने सांढू राजीव कुमार निवासी अलेऊ के मकान में किराए पर रहता था।

पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर मंडी से आई फोरैंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किए। यह एक ब्लाइंड मर्डर था लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गुत्थी को चंद घंटों में सुलझाते हुए आरोपी राजीव कुमार (32) पुत्र अमर सिंह निवासी गांव वजाथल, जिला शिमला व व बीरबल (32) पुत्र मोहन सिंह गांव रोलिंग, जिला मंडी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक भेज दिया है जबकि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से ये पता लगाया जाएगा कि उन्होंने इस वारदत क्यों और किस इरादे से अंजाम दिया।

