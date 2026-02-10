Himachal: मनाली में बगीचे में मिला महिला का शव, गले पर मिले गहरे निशान

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Feb, 2026 11:37 AM

हिमाचल डेस्क। मनाली के जगतसुख में एक महिला का संदिग्ध शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कुल्लू-मनाली वामतट मार्ग (लेफ्ट बैंक) पर हुए इस सनसनीखेज वाकये ने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना का विवरण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जगतसुख गांव से करीब एक किलोमीटर नीचे ब्यास नदी की ओर स्थित एक बगीचे में ग्रामीणों ने महिला का शव देखा। दोपहर बाद जैसे ही पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया, मनाली पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में यह मामला साफ तौर पर हत्या का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि महिला के गले पर गहरे निशान पाए गए हैं, जिससे गला घोंटकर हत्या किए जाने की प्रबल आशंका जताई जा रही है।

पुलिस की कार्रवाई और शिनाख्त

मामले की गंभीरता को देखते हुए कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल, डीएसपी राजेश शर्मा और थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, हालांकि हुलिए से वह नेपाली मूल की लग रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और स्थानीय लोगों व आसपास के प्रवासियों से पूछताछ शुरू कर दी है।

देवभूमि में बढ़ता अपराध: 40 दिन, 5 कत्ल

कुल्लू जिले के लिए यह घटना बेहद चिंताजनक है। 'देवभूमि' के नाम से विख्यात इस शांत पर्यटन क्षेत्र में पिछले कुछ समय से अपराध ग्राफ तेजी से बढ़ा है। साल के पहले महीने में ही जिले में हत्या की चार वारदातें सामने आई थीं। जगतसुख की इस घटना के बाद, नए साल के शुरुआती 40 दिनों के भीतर हत्याओं का आंकड़ा 5 तक पहुंच गया है।

लगातार हो रही इन आपराधिक घटनाओं ने न केवल स्थानीय निवासियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए भी कानून-व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस फिलहाल मृतका की शिनाख्त करने और हत्यारों तक पहुंचने के लिए कड़ियां जोड़ रही है।