  • Himachal Weather Update: हिमाचल के इन जिलों में घने कोहरे का 'येलो अलर्ट', जानें अगले 5 दिन का हाल

Edited By Jyoti M, Updated: 05 Feb, 2026 11:24 AM

himachal weather update yellow alert issued for dense fog

हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात और बारिश के बाद अब अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ हो गया है। राजधानी शिमला, मनाली, चंबा और किन्नौर जैसे पर्यटन स्थलों पर अच्छी धूप खिलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि, पिछले दिनों हुए हिमपात का असर अभी...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात और बारिश के बाद अब अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ हो गया है। राजधानी शिमला, मनाली, चंबा और किन्नौर जैसे पर्यटन स्थलों पर अच्छी धूप खिलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि, पिछले दिनों हुए हिमपात का असर अभी भी बुनियादी ढांचे पर दिख रहा है।

प्रमुख अपडेट और प्रभाव:

जिला कुल्लू में बर्फबारी के कारण अभी भी 42 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। खराब मौसम के चलते घाटी में 14 बिजली ट्रांसफार्मर (DTR) प्रभावित हुए हैं, जिससे कुछ इलाकों में आपूर्ति बाधित है। मैदानी इलाकों में धुंध का असर जारी है। बिलासपुर और सुंदरनगर में 'घना कोहरा' जबकि मंडी में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया।

तापमान का हाल:

प्रदेश के 12 शहरों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। लाहौल-स्पीति का कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा, जहाँ तापमान गिरकर -12.2°C तक पहुँच गया है (24 घंटों में 8.6 डिग्री की भारी गिरावट)। पांवटा साहिब 23.0°C के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा।

आगामी पूर्वानुमान (5 - 10 फरवरी):

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जल्द ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होने वाला है।

5-8 फरवरी: अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि, 6 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है।

9-10 फरवरी: पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। वहीं 5 फरवरी को ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर और मंडी (बल्ह घाटी) जैसे मैदानी जिलों में घने कोहरे का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है।

