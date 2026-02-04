Main Menu

Himachal Weather: हिमाचल में 9 फरवरी तक मौसम के कड़े तेवर, इन जिलों में कोहरे की चेतावनी

04 Feb, 2026

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम और भारी बर्फबारी ने सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटों में लाहौल-स्पीति, कुल्लू और किन्नौर के ऊपरी इलाकों में ताजा हिमपात दर्ज किया गया, जबकि शिमला, मंडी और कांगड़ा जैसे क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रहा।

प्रमुख घटनाक्रम और वर्तमान स्थिति

अटल टनल बंद: मंगलवार दोपहर अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास भारी हिमस्खलन (Avalanche) होने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप रही।

बर्फबारी का स्तर: लाहौल-स्पीति में अब तक 4 से 6 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। किन्नौर के कल्पा, सांगला और मोरंग सहित कुकुमसेरी में भी ताजा हिमपात हुआ है। प्रशासन सड़कों को बहाल करने के काम में जुटा है।

तापमान और कोहरा: ताबो प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान -6.4°C दर्ज किया गया। वहीं, बिलासपुर और ऊना जैसे मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी कम रही।

मौसम का आगामी पूर्वानुमान (अलर्ट)

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, आगामी दिनों के लिए निम्नलिखित पूर्वानुमान जारी किया गया है:

शुष्क मौसम: 4, 5 और 7 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है।

नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance): 5 फरवरी की रात से एक नया विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 6 और 8 फरवरी को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में छिटपुट बारिश और बर्फबारी हो सकती है।

9 फरवरी का अलर्ट: इस दिन राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है।

कोहरे की चेतावनी: मैदानी जिलों जैसे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे ऊपरी इलाकों की यात्रा करते समय सावधानी बरतें और मौसम की आधिकारिक सूचनाओं पर नज़र रखें।

